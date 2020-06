EU-Innenminister wollen Internet-Inhalte löschen lassen

In der sogenannten „Pariser Erklärung“, die von der Bürgerrechtsorganisation „Statewatch“ geleakt wurde, denkt man auch laut darüber nach, wie effektive Verschlüsselung umgangen werden kann. De Maizière hatte etwa gefordert, dass deutsche Behörden in der Lage sein müssten, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln. Bei der heiklen Frage, ob Internet-Anbieter oder Internet Service Provider verpflichtet sein sollen, Schlüssel für die Behörden bereitzustellen, wollte sich das Innenministerium vor dem Treffen in Riga nicht festlegen. "Diese Diskussion wird derzeit auf europäischer Ebene geführt. Da wollen wir nicht vorgreifen", heißt es dazu.

Der EU-Vorschlag, der an die Öffentlichkeit dran, enthielt ein paar konkrete Denkanstöße: Wörtlich ist in dem Papier die Rede davon, dass Internetanbieter ihre Codeschlüssel mit Behörden teilen müssten. Diese wollen also eine Art Nachschlüssel für jede digitale Kommunikation in der EU haben. Laut Informationen des Grünen EU-Abgeordneten Jan Philipp Albrecht soll die Forderung des EU-Anti-Terror-Koordinator, durch die Hintertür verschlüsselte Kommunikation zu umgehen, vorerst vom Tisch zu sein.

Mehr Infos über weitere Anti-Terror-Maßnahmen, die in Riga vereinbart wurden, wie etwa Änderungen bei der europaweiten Datenbank "Schengener Informationssystem SIS", lesen Sie auf KURIER.at.