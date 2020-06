EU-Parlament stimmt für "Aufspaltung von Google"

Für Michel Reimon, Grüne-Abgeordneter im Europaparlament, ist der Vorschlag "zu einseitig." Es solle vielmehr eine Diskussion angestrebt werden, wie eine Start-up-Szene in Europa aufgebaut werden könnte. "Junge Internetunternehmen in der Europäischen Union gehören gefördert, wobei das sicher mit Beschränkungen und Entflechtungen für die großen Platzhirsche in diesem Bereich einhergehen muss", so Reimon. Die Grüne Fraktion hatte daher gegen den Vorschlag gestimmt, Monopole hätten laut ihm aber im Internet dennoch "nichts verloren".

ÖVP-Europaabgeordneter Othmar Karas spricht sich in einer Aussendung wiederum für eine Untersuchung von Googles Marktstellung aus. Karas befürchtet vor allem, dass Google seine Macht missbrauchen könnte: "Wenn es zu wenige Suchmaschinen gibt, die auch noch das kommerzielle Interesse haben, dass die Konsumenten bestimmte Suchergebnisse anklicken, dann kann es zu Interessenskonflikten kommen." Googles Erfolg lobt er als "Folge von Innovationsgeist", deswegen dürfe man aber nicht "gegen den fairen Wettbewerb verstoßen."

Am Rande des EU-Telekomrates erklärte Infrastrukturminister Alois Stöger ( SPÖ), es sei wichtig, sich dieses Feld anzusehen. Der EU-Rat habe deutlich gemacht, dass das Internet geregelt werden müsse, im Sinn der Rechte für die Bürger. Zur Initiative des EU-Parlaments meinte er, es gehe darum, klar zu machen, welche Bedingungen für ein freies Internet notwendig seien, „also wie groß darf die Marktmacht einzelner Unternehmen sein. Es ist gut, dass sich das Europaparlament dieses Themas annimmt“, so Stöger.