Facebook: "Wir sind keine Bedrohung für die Demokratie"

Wahlbeeinflussung durch Fake News und Hass-Postings, die die Gesellschaft erodieren lassen: An Facebook gab es bei der Innovationskonferenz DLD in München in den vergangenen Tagen viel Kritik. Die Zerschlagung wurde ebenso gefordert, wie die Regulierung des Online-Netzwerks. Am Montag kam Facebook selbst zu Wort.

Facebook sei nicht, wie der Vorwurf oft laute, eine Bedrohung für die Demokratie, sagt der Politik-Chef des Unternehmens, Nick Clegg. Mit den Apps des Unternehmens würde ein Drittel der Menschheit kommunizieren. Natürlich würden dabei auch die Schattenseiten sichtbar. Facebook habe aber Millionen Hass-Postings von seiner Plattform entfernt und beschäftige Tausende Leute um dem Problem zu begegnen. Seit 2016 sei auch die Menge an Fake-News um 50 Prozent zurückgegangen, erzählt Clegg, allerdings ohne absolute Zahlen zu nennen.

Dass sein Unternehmen weiterhin politische Werbung erlaube und nicht wie etwa Google und Twitter untersage, verteidigte Clegg. Man habe viel in Transparenz investiert. Nutzer könnten jederzeit in Echtzeit nachsehen, wer die Anzeigen geschalten habe.