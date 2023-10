Fake News zu Israel-Angriff: EU-Kommissar schreibt Brief an TikTok

Nach Meta und X hat EU-Kommissar Thierry Breton auch an TikTok einen Brief geschrieben und auf gefährliche Inhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hingewiesen.

Es lägen Hinweise vor, dass TikTok für die Verbreitung illegaler Inhalte und Fake News im Zusammenhang mit den Attacken auf Israel genutzt werde, schrieb Breton in einem Brief, den er am Donnerstag auf X (Twitter) veröffentlichte.