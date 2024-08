Sorge vor US-Wahl: X macht jetzt schräge Fake-Bilder

Es gibt aber auch ein Problem , wie mehrere kritische Beobachter feststellen: Man kann damit fast jede Art von Bildern erzeugen, Sicherheitsbeschränkungen hat das KI-Tool kaum. In den USA stehen aber Wahlen an und nun wächst daher die Sorge, dass Fake-Bilder auf X den US-Wahlkampf beeinflussen könnten.

Kurz vor US-Wahl

„Warum um alles in der Welt sollte jemand so etwas herausbringen? Genau 2,5 Monate vor einer unglaublich wichtigen Wahl“, sagte Eddie Perez, ein ehemaliger Informationschef von Twitter zu Reuters. Derzeit arbeitet er bei einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit dem öffentlichen Vertrauen in Wahlen befasst.

„Ich fühle mich äußerst unwohl bei der Tatsache, dass eine Technologie, die so mächtig ist, die so ungetestet wirkt und so wenig Schutzmechanismen hat, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt einfach der Öffentlichkeit überlassen wird“, meinte Perez.

Musk sieht kein Problem

Elon Musk gilt als eifriger Fürsprecher für Redefreiheit – er findet, dass die Meinungsfreiheit kaum Grenzen haben sollte. Dieses jüngste Beispiel von Grok schlägt genau in diese Kerbe. Musk sieht derzeit kein Problem, es sei ohnehin ein eigenes Bilder-Tool geplant, Flux sei nur eine Zwischenlösung.

„Wir haben unser eigenes System zur Bilderzeugung in der Entwicklung, aber es ist noch ein paar Monate entfernt, also schien dies ein guter Zwischenschritt zu sein, damit die Leute etwas Spaß haben“, schrieb Musk auf X.