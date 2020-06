Festplattenabgabe: Verfassungsbeschwerde erwartet

Noch vor dem Sommer soll der Gesetzesentwurf für eine Urheberrechtsnovelle vorgestellt werden. Dass auch die umstrittene Festplattenabgabe darin enthalten ist, gilt als sicher. Sowohl Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) als auch Justizminister Wolfgang Brandstetter ( ÖVP) haben sie wiederholt als die "wahrscheinlichtste Variante" bezeichnet.

Die Abgabe, mit der Urheber für Privatkopien entschädigt werden sollen, sorgt in Österreich seit Jahren für heftige Diskussionen. Das wird wohl auch in nächster Zeit so bleiben. Die Wiener Anwälte Axel Anderl und Bernhard Müller von der Kanzlei Dorda Brugger Jordis rechnen jedenfalls mit Verfassungsbeschwerden gegen die Speichermedienabgabe. "Das ist ein durchaus realistisches Szenario", sagt Anderl, dessen Kanzlei die Ausweitung der Urheberrechtsabgabe auf Festplatten im Auftrag von Mandanten aus der Industrie europa- und verfassungsrechtlich begutachtet hat.