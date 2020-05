Finanz will Fingerabdrücke nehmen, IP-Adressen speichern

Dieser Vorstoß ist keinesfalls neu – so wurde dies bereits wie berichtet versucht, in einem Gesetzesvorhaben im Dezember durchzuboxen, scheiterte jedoch am Widerstand von Datenschützern und Internet Service Providern. Damals hieß es, die Sache werde im "Frühjahr" weiterverhandelt. Derzeit dürfen die Finanzbehörden lediglich auf Stammdaten - konkret Name, Anschrift und fixe Teilnehmernummer eines bestimmten Anschlusses - zugreifen.