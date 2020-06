Frequenzauktion: Gericht lehnt Beschwerde von T-Mobile ab

Die Versteigerung der Frequenzen in Österreich zählte gemessen an der Einwohnerzahl zu den teuersten in Europa, insgesamt flossen rund zwei Milliarden Euro an den Staat. Der Marktführer A1 hat dabei rund eine Milliarde Euro ausgegeben, T-Mobile zahlte 654 Millionen Euro und Drei 330 Millionen. "Die österreichischen Frequenznutzungsentgelte sind und bleiben absoluter EU-Rekord. Sie betragen mehr als das Fünffache als in Deutschland und das Vierfache der Schweizer Entgelte. Da diese enorme Belastung die Investitionsfähigkeit der Telekom-Industrie in Österreich gefährdet, haben wir uns seinerzeit trotz positiver Frequenzausstattung zur Beschwerde wegen Verfahrensmängel entschlossen", so Bierwirth am Donnerstag. T-Mobile erhoffte sich durch die Beschwerde auch einen Zahlungsaufschub für die Frequenzgebühren, jener wurde dem Unternehmen jedoch verwehrt.