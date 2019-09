Generator erstellt Wahlplakate mit absurden Slogans

Satire-Projekte

In einer kurzen Erklärung weist der Entwickler darauf hin, dass der Generator nicht Ernst zu nehmen und also als satirisches Projekt verstanden werden soll. Das Projekt habe keine politische Agenda und werde auch nicht von einer Partei oder sonstigen politischen Organisation unterstützt. Darüber hinaus weist Onatcer darauf hin, dass die auf den Plakaten abgebildeten Personen bzw. die für die Plakate Verantwortlichen ihn kontaktieren sollen.

Es bleibt also abzuwarten, welche Parteien in dem Fall ein bisschen Spaß verstehen, und welche nicht. Auf Twitter und Facebook kursierten am Montagnachmittag bereits einige kreative Plakatentwürfe von Usern.