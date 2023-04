Google muss 29 Millionen Euro Strafe in Südkorea zahlen

Die südkoreanische Kartellbehörde wirft dem Techriesen vor, seine Vormachtstellung am App-Markt ausgenutzt zu haben.

Die südkoreanische Kartellbehörde hat Google wegen unfairer Geschäftspraktiken mit einer Strafe in Höhe von gut 42 Mrd. Won (rund 29 Mio. Euro) belegt. Die Kommission für Fairen Handel (FTC) wirft der Alphabet-Tochter vor, ihre Marktdominanz benutzt zu haben, um den Vertrieb von Computerspielen auf der konkurrierenden Plattform One Store in Südkorea zu verhindern.