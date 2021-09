Warum der Grüne Pass nicht offiziell im Apple Wallet landete

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) beantwortete in einer parlamentarischen Anfrage der NEOS (PDF) ein paar Fragen zur „Grünen Pass“-App, die seit Anfang Juli für alle Android- und iPhone-Nutzer*innen offiziell zur Verfügung stand. NEOS-Abgeordnete hatten den Minister etwa gefragt, warum es keine Integration für Smartphone-Wallets gab. Ein „sehr bekannter Twitter-Nutzer und Software-Entwickler innerhalb weniger Stunden“ hätte dies innerhalb weniger Stunden geschafft, heißt es in der parlamentarischen Anfrage. Die futurezone hatte am 21. Juni eine Step-by-Step-Anleitung, wie man seinen „Grünen Pass“ ins Apple-Wallet bringt, veröffentlicht.

"Sicherheits- und Datenschutzbedenken"

Die Antwort des Ministeriums ließt sich folgendermaßen: „Der Datenschutz stand bei der Konzeption der App Grüner Pass im Vordergrund, da es sich bei den zu verarbeitenden Daten um besonders sensible Gesundheitsdaten handelt. Daher bleiben sämtliche Daten in der App und in der Sphäre der jeweiligen Userin bzw. des jeweiligen Users. Die Zertifikate der Bürger:innen sind nur lokal auf ihrem Smartphone hinterlegt und die Daten der App werden in keinem zentralen System gespeichert oder nachverfolgt. Die Zertifikate werden zudem durch eine digitale Signatur geschützt und sind dadurch fälschungssicher. Die Nutzung von Smartphone-Wallets (u.a. Apple Passbook) wurde frühzeitig geprüft, jedoch auf Grund von Sicherheits- und Datenschutzbedenken durch den Einsatz von Cloud-Diensten der Smartphone-Hersteller beim Einsatz dieser Wallet-Funktionalität nicht umgesetzt.“



Auch Fabian Pimminger, der Software-Entwickler, der die Wallet-Lösung verfügbar gemacht hatte, verwies von Anfang an darauf, dass Apple die Daten nach dem Speichern des Files im Wallet möglicherweise mit Apples Clouddienst iCloud synchronisiert. Dasselbe passiert aber etwa auch, wenn man ein Foto vom e-Impfpass mit einem iPhone macht und auf dem Handy abspeichert, was durchaus teilweise auch von offizieller Seite empfohlen worden war, bevor es eine digitale Lösung gab.



Auch die EU habe diese Funktionalität, den Grünen Pass in bestehende Wallets zu integrieren, nicht in den technischen Spezifikationen vorgeschrieben, heißt es weiters seitens des Ministeriums. Stattdessen habe man den Mitgliedstaaten die Umsetzung einer eigenen App empfohlen.