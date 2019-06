Hack bei US-Grenze gibt Einblick in Überwachungspläne

Fülle an heiklen Daten

Die „Washington Post“ hat sich bereits durch die Datendumps, die auch „userfreundlich“ aufbereitet worden waren, sodass sie im Prinzip jeder verständlich durchbrowsen kann, durchgewühlt und festgestellt: Durch die Enthüllung wird auch der ganze innere Überwachungsapparat sichtbar, der zeigt, wie die US-Behörde arbeitet.



In den Enthüllungen beinhaltet sind auch weitere Pläne der US-Regierung, die darauf hindeuten, dass die Kennzeichenüberwachung und die Gesichtserkennungstools weiter ausgebaut werden sollen. Zudem gebe es Dokumente von detaillierten, geheimen Vertragsabschlüssen, Listen von Equipment, das eingesetzt wird, das entsprechende Budget dafür sowie interne Fotos und Hardware-Blueprints für die Security-Systeme.



Ein Grenzschutz-Sicherheitshandbuch, und eine Reihe von Non-Disclosure-Vereinbarungen zwischen Auftragnehmern und dem US-Staat finden sich ebenso darunter wie Verträge mit Microsoft oder Northrop Grumman. Die Equipment-Listen enthüllen, was für Material die US-Militärbasen der USA an ihren Grenzen einsetzen.