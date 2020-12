Hacker von Trumps Twitter-Account wird nicht bestraft

Ein niederländischer Hacker hatte in der heißen Phase des US-Präsidentenwahlkampfes vollen Zugriff auf Trumps Twitter-Konto gehabt. Das Passwort, mit dem Trump seinen Account versehen hatte, lautete: „MAGA2020!“. Victor Gevers hatte das Passwort erraten - und zwar nicht zum ersten Mal. Bereits vier Jahre zuvor hatte er die Passwörter von Trumps Twitter-Account entlarvt.



Wie die BBC berichtet ist die niederländische Staatsanwaltschaft zum Schluss gekommen, dass Gevers ethisch gehandelt hat. Er wird daher nicht bestraft, auch wenn es laut dem niederländischen Gesetz theoretisch möglich gewesen wäre. Das Tech-Team, das den Fall untersucht hat, glaubt dem Hacker, der sein Vorgehen auch gut dokumentiert hat.

Screenshot gepostet

Gevers hatte am 22. Oktober einen Screenshot gepostet, der gezeigt hatte, wie er die Twitter-Bio des US-Präsidenten verändern hätte können. Das Passwort selbst hatte er am 16. Oktober erraten und daraufhin den US-Behörden sowie dem White House gemeldet. Diese hatten bis zum 22. Oktober das Passwort geändert, sich aber nicht rückgemeldet bei Gevers. Sein Vorgehen gilt als „Responsible Disclosure“ und ist in IT-Security-Kreisen üblich. Hacks werden dann erst enthüllt, wenn die Lücken behoben wurden.



Seine Motivation, den Account zu untersuchen, begründete Gevers damit, dass es schließlich vielfältige Interessen gäbe, den Twitter-Account von Trump so kurz vor einer Wahl zu manipulieren und er deshalb die Stärke des Passworts für wichtig erachte. Er hätte schließlich private Nachrichten lesen können, oder nachsehen, wieviele Menschen Trump auf Twitter blockiert hat. Schließlich hat Trump 89 Millionen Follower.