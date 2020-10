Trump fällt auf Satire über Twitter-Aus herein

US-Präsident Donald Trump hat einen Satire-Artikel auf Twitter geteilt, in dem behauptet wurde, Twitter-Chef Jack Dorsey würde die Server des Kurznachrichtendientes herunterfahren. Als Begründung nannte die Plattform "The Babylon Bee", wo der Artikel erschien, man wolle so negative Berichterstattung über Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verhindern.

Donald Trump teilte den Artikel mit den Worten "Wow, das passiert das erste Mal in der Geschichte. Das schließt sein sehr schlechtes Interview gestern Abend ein. Warum macht Twitter so was? Das bringt mehr Aufmerksamkeit für 'Sleepy Joe' & Big T". Der Präsident spielt dabei auf die Fragerunde an, die statt des zweiten TV-Duells der beiden Kandidaten stattgefunden hat. Mit "Big T" meine er große Technologieunternehmen, klärte Trump in einem späteren Tweet auf. Am Freitagabend war Trumps Tweet weiterhin online.