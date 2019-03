HoT plant Klage wegen Handy-Wertkarten-Registrierung

Zwei Millionen nicht registriert

Prepaid-SIM-Karten gibt es in Österreich seit 1997 und war bis Anfang Jänner anonym. Nun dürfen keine neuen Prepaid-SIM-Karten mehr verkauft werden und Bestehende müssen bis zum 1.9.2019 registriert werden. Derzeit sind laut Krammer rund zwei Millionen Prepaid-SIM-Karten in Österreich im Umlauf, die nicht registriert sind. Insgesamt gibt es 3,84 Millionen davon in Österreich, das heißt rund 46,5 Prozent wurden bisher registriert. Die Zahlen stammen von der Regulierungsbehörde RTR. Rund elf Millionen SIM-Karten für Smartphones gibt es überhaupt.

„Die zwei Millionen sind nicht alle Verbrecher“, sagt Krammer, wie ein Werbe-Sujet des Infrastrukturministeriums suggeriert. Darauf ist zu lesen: „Anonymität fördert Kriminalität. Die Registrierung der Handy-Wertkarten gegen Telefonterror.“ Für Krammer ist klar: „Es ist ein Irrglaube, dass durch die Registrierung die Sicherheit steigt.“ In Nachbarländern wie Slowenien gäbe es keine Registrierungspflicht. „Behörden müssen dann im Ermittlungsfall mit slowenischen Anbietern zusammenarbeiten“, so Krammer.