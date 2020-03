Instagram und Facebook reduzieren Bildqualität

Um das Internet in der Corona-Krise zu entlasten, werden nun auch Facebook und Instagram die Bildqualität von Videos in Europa verringern. Das teilte ein Sprecher des Mutterunternehmens der beiden Online-Netzwerke am Sonntag mit. "Um mögliche Netzwerküberlastungen zu vermeiden, werden wir die Bitraten für Videos auf Facebook und Instagram in Europa vorübergehend senken", so der Spreche.

Zuvor hatten bereits Netflix und YouTube ähnliche Maßnahmen angekündigt. Auch Amazon hat bei seinem Streaming-Dienst Prime Video die Bitrate gesenkt. Der Start des neuen Streaming-Dienstes Disney+ wurde in Frankreich wegen der Corona-Krise verschoben.