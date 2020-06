"Kampfzone Urheberrecht": Nutzer wollen mehr Rechte

"Der Themenkomplex rund um Urheber- und Verwertungsrechte ist zur Kampfzone geworden", sagt Joachim Losehand, der sich beim Verein für Internet-Nutzer Österreichs, Vibe.at, für das Urheberrecht zuständig ist. Die Interessensvertretung österreichischer Internet-Nutzer hat im Rahmen einer EU-Konsultation, bei der die EU-Regeln für das Urheberrecht überprüft werden, in den vergangenen Wochen grundsätzliche Leitlinien für einen Ausgleich zwischen Kreativen, Verwertern und Nutzern ausgearbeitet. Am Mittwoch wurden sie bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert.