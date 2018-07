Kritik an Elon Musk nach Spende für US-Republikaner

US-Milliardär Elon Musk hat die Republikanische Partei im vergangenen Jahr mit 138.900 US-Dollar an Spenden unterstützt. Das berichtet ProPublica. Demnach habe Musk zuletzt 38.900 US-Dollar an das PAC (Political Action Committee - politische Lobbygruppen in den USA) „Protect the House“ gespendet, mit dem die Republikaner den bevorstehenden Wahlkampf für die sogenannten Midterm Elections finanzieren. Dabei werden unter anderem alle Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt.