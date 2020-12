Kritik an Handflächenscans als Unterschrift

Keine Freiwilligkeit gegeben

Zudem fehle die Freiwilligkeit bei der erforderlichen Einverständniserklärung, weil das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht ausgewogen sei, so Anderl. Auch seien die Betroffenen nicht über ihr Auskunftsrecht aufgeklärt worden. Und Plachutta behalte die Daten noch 14 Tage nach Ende des Arbeitsverhältnisses, dabei müssten diese umgehend gelöscht werden, so die Arbeitnehmervertreterin.

"Der Handflächenscanner ist keine Angelegenheit Plachuttas sondern wird zigfach von Gastronomiebetrieben eingesetzt", sagt der Firmenanwalt von Gastronom Mario Plachutta, Georg Röhsner. Der Systemanbieter versichere, dass betreffende des Datenschutzes alle rechtens sei. Man habe entsprechende Rechtsgutachten. Nicht der Handflächenabdruck werde gespeichert, sondern ein so genannter hash-Wert, der bei jeder Neueingabe abgeglichen werde.

"Im Prinzip wie ein elektronische rChip am Schlüsselband, der an ein Lesegerät gehalten wird", so Röhsner. Es könne kein Missbrauch betrieben werden. Es werde viel mehr gesichert, dass nicht jemand anderer die Arbeitszeitaufzeichnung unterschreibe.