Kulturminister: Festplattenabgabe sehr wahrscheinlich

Josef Ostermayer, der ab 1. März offiziell das Amt des Kulturministers besetzt, hat sich in einem Gespräch mit dem Standard für eine Festplattenabgabe ausgesprochen. "Ich glaube, dass die Festplattenabgabe momentan die realistischste Variante ist – trotz der technischen Entwicklungen, die es geben wird. Wir müssen versuchen, die jungen Netzfreiheitsverfechter zu überzeugen, dass diese Abgabe g'scheit ist“, wird Ostermayer zitiert. In absehbarer Zeit solle eine Pressekonferenz mit Justizminister Wolfgang Brandstetter ( ÖVP) stattfinden, in der man über eine Novellierung des Urheberrechts sprechen wolle.