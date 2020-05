Luftbilder zeigen NSA-Station im IZD-Tower

Die Richtantennen, die am Dach des IZD-Towers zu finden sind, würden jedoch „mit hoher Sicherheit“ nicht Abhörzwecken dienen, sondern der eigenen verschlüsselten Kommunikation mit mobilen Geräten, so Möchel. Wie die Luftbilder zeigen, sei vom Dach des IZD-Towers einerseits freie Sicht auf die US-Botschaft im 9. Bezirk gegeben sowie zur vermeintlichen „NSA-Villa“ in Pötzleinsdorf im 17. Bezirk. Hier würden daher „sehr gute Funkverhältnisse“ bestehen, meint Möchel, die unter Garantie bis zum Flughafen Schwechat reichen. Der Frequenzbereich liege „irgendwo bei 400 Mhz“, ähnlich wie die des Polizeifunks. Eine „Dauerüberwachung eines speziellen Objekts“ mit diesen Antennen sei ausgeschlossen, so Möchel.

Was auf den 1600 Quadratmetern Grundfläche unterhalb des Dachs passiert, ist allerdings nach wie vor nicht geklärt. „Es passiert dort definitiv etwas Operatives“, erklärt Möchel bei seinem Vortrag am Kongress. Die „NSA-Villa“ in der Pötzleinsdorferstraße hingegen sei lediglich dafür da, die Standorte des US-Geheimdienstes miteinander zu vernetzen. Die NSA-Villa verfüge über eine „Upload- und Downlink-Station, wie es bei Botschaften üblich ist.“