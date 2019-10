Nach Halle: Deutscher Innenminister greift Gamer-Szene an

Horst Seehofer hatte in einer ARD-Sendung am Samstag erklärt, dass man die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen müsse. Diesem Satz gingen zahlreiche deutsche Medienberichte mit Headlines wie „Rechtsterrorismus, inszeniert wie ein Computerspiel“ voraus. Doch wie kommt es dazu und wie reagieren bekannte Gamer auf die Aussage des Innenministers?



Zuerst einmal der Reihe nach: In Halle in Deutschland ereignete sich am Mittwoch ein grauenvolles Attentat mit zwei Todesopfern. Ziel der Attacke war die zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur voll besetzte Synagoge der 238.000-Einwohner-Stadt. Nach Angaben der Polizei erschoss der vermeintliche Täter dann eine Passantin auf offener Straße in unmittelbare Nähe der Synagoge und danach einen Mann in einem Imbiss. Die Polizei geht bei der Tat von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus.

Helm-Kamera und Übertragung auf Twitch

Der Mann trug bei seinem Attentat eine Helmkamera, mit der er alles filmte und live ins Internet übertrug. Der Mann wählte dazu die Gaming-Plattform Twitch aus, bei der sich normalerweise Spieler beim Gamen filmen und ihre Schritte kommentieren. Unter dem Stichwort Let's-Play existiert auch auf YouTube ein ganzes Videogenre dieser Art. Derzeit ist jedoch nicht bekannt, ob er Twitch gezielt ausgewählt hatte, um seine Aktion wie ein Let’s Play Video zu inszenieren, oder ob das eher Zufall war.