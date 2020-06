Netzsperren für Seiten mit gefälschten Cartier-Uhren

Die Compagnie Financiere Richemont SA (CFR), die echte Cartier-Uhren und anderen Luxus-Marken vertreibt, hat in Großbritannien eine Klage eingebracht, um Internet-Provider dazu zu bringen, Websites, die gefälschte Cartier-Uhren verkaufen, zu sperren. Das zuständige Gericht, der „High Court of Justice“ in Großbritannien gab dem Kläger Recht. Sechs Websites, unter anderem cartierloveonline.com, müssen jetzt in Großbritannien geblockt werden – und zwar nicht aufgrund von Urheberrechts-, sondern aufgrund von Markenrechtsverletzungen.

Den Internet-Providern bleibt es dabei freigestellt, mit welchen Methoden die Websites geblockt werden. Dabei bezieht sich das Gericht auf den Entscheid des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der vorsieht, dass Internetanbieter bei Urheberrechtsverletzungen mit einer Zugangssperre beauftragt werden können. Allerdings sind in dem Papier an mehreren Seiten Verfahren aufgelistet, die so manche Provider in Österreich aufhorchen lassen: Es ist die Rede von „DPI-based URL blocking“, ein System basierend auf Deep Packet Inspection.