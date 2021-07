NSA-nahe Firma Palantir in Facebook-Datenskandal verstrickt

Zwischen den Protagonisten des Facebook-Datenskandals und dem geheimnisumwitterten US-Datenanalyse-Unternehmen Palantir soll eine Verbindung bestehen. Dies geht aus den Aussagen eines Whistleblowers und aus E-Mails hervor, die die New York Times ergattert hat. Bei dem Whistleblower handelt es sich um Christopher Wylie (siehe Bild oben), einen ehemaligen Angestellten von Cambridge Analytica. Das britische Unternehmen hat persönliche Daten von 50 Millionen US-Amerikanern analysiert, um damit den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Die Daten stammten von Facebook und datieren aus dem Jahr 2014. Das soziale Netzwerk wird derzeit scharf für seine mangelhaften Schutzmechanismen gegen diese Art von Datenmissbrauch kritisiert.

Palantir-Mitarbeiter

Wylie gab während einer Anhörung vor dem britischen Parlament an, dass ein Mitarbeiter von Palantir namens Alfredas Chmieliauskas bereits 2013 in Kontakt mit Cambridge Analytica getreten war. Chmieliauskas hatte angeblich die Idee, Erkenntnisse des Forschers Michal Kosinski dafür einzusetzen, um politische Meinungen von Personen aus persönlichen Daten abzuleiten. Kosinski hatte ein Verfahren dafür am Psychometriezentrum der Universität Cambridge entwickelt, berichtet TechCrunch. In einer E-Mail beschrieb Chmieliauskas die Idee, das Verfahren von Kosinski als App umzusetzen, um Facebook-Daten zu sammeln und zu analysieren.

Kogan beschafft Daten

Um an die Facebook-Daten zu gelangen, arbeitete Cambridge Analytica mit einem anderen Forscher der Universität Cambridge, Aleksandr Kogan, zusammen. Wie bereits im Zuge der Aufdeckung des Datenskandals vor ein paar Tagen bekannt wurde, hatte Kogan eine App entwickelt, bei der Facebook-Nutzer einen Persönlichkeitstest absolvieren konnten. Die App war die Abwandlung einer ähnlichen Mobil-Anwendung, die Kosinski bereits kreiert hatte. Weil Facebooks Richtlinien von 2014 dies erlaubten, gelangte Kogan nicht nur an die Daten der Nutzer seiner App, sondern auch an die Daten ihrer Facebook-Freunde. Während lediglich 270.000 Personen den Persönlichkeitstest absolvierten, wuchs die gesammelte Menge an Facebook-Profilen so auf 50 Millionen an.