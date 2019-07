Angst vor Überwachung: Polizisten verweigern Dienst-iPhones

Zahlreiche österreichische Polizisten und Polizistinnen lehnen die neu angeschafften Dienst-Smartphones ab. Laut ORF.at hätten trotz Dienstanweisung bis zu 20 Prozent der Beamten Bedenken geäußert. Der damalige ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka erteilte bereits 2017 den Auftrag, mehr als 30.000 Apple-Geräte, darunter 27.000 iPhones und 3.000 iPads, für den Polizei-Dienst anzuschaffen. Bis Ende 2019 hätten die Geräte verteilt werden sollen.

Laut hochrangigen Gewerkschaftern verzögere sich dieser Prozess aber. „Leider müssen wir bestätigen, dass die technischen Neuerungen, die den Dienstgeber viel Geld gekostet haben, von den Kolleginnen und Kollegen noch nicht so angenommen werden, wie es vom Dienstgeber gewünscht war. Zur Größenordnung: Ich glaube, es sind höchstens 20 Prozent, die sagen, das nehme ich so nicht an“, so Polizei-Gewerkschafter Hermann Greylinger (FSG) gegenüber ORF.