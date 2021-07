Rassismus im Internet nimmt deutlich zu

Zustände in Social Networks

Als perfide Methode etabliert hat sich das Posten von erfundenen Geschichten, die vor Richtigstellung der Ereignisse schon große Breitenwirksamkeit erreicht haben. So postete etwa eine Frau, dass ein junger kranker Österreicher in einem Spital nicht behandelt worden sei, weil man dort mit Flüchtlingen voll ausgelastet gewesen sei. Ehe das Krankenhaus und der betroffene Patient klarstellen konnten, dass die Vorwürfe falsch sind, war der Inhalt schon 5.000 Mal geteilt.

Öffentliche Präsenz

Das Internet wurde auch vielfach genutzt, um üble Hassparolen oder Drohungen gegen Flüchtlinge kundzutun. Dies geht vom Wunsch nach Wieder-Eröffnung von Konzentrationslagern bis hin zur Gutheißung antisemitischer Parolen durch die Nationalratsabgeordnete Susanne Winter, die ihr die Mitgliedschaft in der freiheitlichen Partei kostete. Insgesamt hält ZARA fest, es sei alarmierend, wie offen von politischen Repräsentanten mittlerweile Rassismus forciert werde, auch etwa mit der Unterstützung von Besuchsverboten für Flüchtlinge in Bars oder Bädern.

Auffällig ist, dass besonders viele der im heurigen Report aufgelisteten Fälle öffentlich schon bekannt waren, das Thema Rassismus derzeit also öffentlich besonders präsent ist. Angeführt werden etwa die viel beachtete FPÖ-Demonstration gegen ein Flüchtlingsheim in Erdberg, die Initiativen in der oberösterreichischen Politik, Deutschpflicht in Schulpausen zu etablieren, (Softgun-)Schüsse auf Asylwerber in Wiener Neustadt oder die Plünderung eines Wiener Supermarkts durch Flüchtlinge, die frei erfunden war.