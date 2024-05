OpenAI untersucht Möglichkeit, KI-Erotik-Inhalte zu erstellen

Auf Instagram und anderen sozialen Medien findet man heute haufenweise Bilder und Videos mit erotischem Inhalt, die mit generativer Künstlicher Intelligenz produziert wurden. Mit der bekanntesten KI-Software, ChatGPT , war dies bisher nicht möglich. Nun überlegt die Entwicklerfirma OpenAI aber, in dem Punkt eine Änderung zu wagen. Wie NPR berichtet , wird in einem neuen Dokument geschildert , dass Wege gesucht werden, um die Erstellung erotischer Texte und Bilder "auf verantwortungsvolle Weise" zu ermöglichen.

Aufklärung erleichtern, vielleicht auch mehr

"Wir untersuchen, ob wir auf verantwortungsvolle Weise die Möglichkeit bereitstellen könnten, um NSFW-Inhalte in altersangepassten Kontexten zu erzeugen", heißt es nun seitens OpenAI. Dadurch soll es Nutzer*innen etwa leichter fallen, Texte zur sexuellen Aufklärung zu verfassen oder Liedtexte mit Schimpfwörtern.

"Wir wollen sicherstellen, dass die Leute ein Maximum an Kontrolle haben, solange es keine Gesetze oder Menschenrechte verletzt", sagt Joanne Jang von OpenAI, die an der Erstellung des Dokuments mitgearbeitet hat. "Aber die Erstellung von Deepfakes steht außer Frage. Und es heißt nicht, dass wir jetzt versuchen, KI-Pornos zu kreieren." In dem letzten Punkt lenkt Jang aber ein: "Es kommt auf die Definition von Pornos an, solange es keine Deepfakes enthält."