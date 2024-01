Suche nach Taylor Swift wegen Deepfake-Nacktbildern eingeschränkt

Um eine Welle an KI-Fälschungen von Taylor Swift zu stoppen, blockieren X und andere soziale Netzwerke Suchbegriffe.

Mit KI erstellte Nacktbilder der Künstlerin Taylor Swift sorgen derzeit für große Aufregung in den USA. Mit Deepfake-Technologie erstellte Fotos haben in den vergangenen Tagen mehrere soziale Netzwerke geflutet. Das Epizentrum scheint X (vormals Twitter) gewesen zu sein. Elons Musks Social Network hat nun reagiert. Diverse Suchbegriffe, die mit dem Skandal in Verbindung stehen, wurden laut Nutzer*innenberichten blockiert.

Diverse Lücken noch vorhanden

Wer im Suchfenster von X derzeit "Taylor Swift" oder "Taylor Swift AI" eingibt, erhält etwa die Botschaft, dass bei der Suchanfrage "etwas schiefgelaufen" sei, berichtet The Verge. Laut Mashable führen andere, ähnliche Eingaben, aber immer noch zu Ergebnissen. Auch das Setzen von Anführungszeichen im Suchfenster scheint Blockademechanismen oftmals zu umgehen. X teilt in einer Stellungnahme mit, dass es bemüht sei, die Deepfake-Nacktbilder der Musikerin schnellstmöglich zu entfernen. Das Netzwerk verbiete Nacktbilder, die ohne Einwilligung erstellt wurden, sowie manipulierte synthetische Medien.