YouTube kennzeichnet KI-manipulierte Videos zu EU-Wahl

Hohe Anzahl an gelöschten Videos

KI- und Deepfake-Darstellungen werden von diesen Akteuren benutzt, um Wählerinnen und Wähler zu täuschen, hieß es. Besonders häufig werden Nutzer auch dadurch getäuscht, dass alte Videoaufnahmen als neue ausgegeben werden. Dieser Trend sei nicht neu. Man habe ähnliches schon im Ukraine-Krieg und im Nahost-Konflikt beobachtet, sagten YouTube-Vertreter. Hier habe man bereits eine hohe fünfstellige Anzahl an Inhalten gelöscht.

Wahlbeteiligung mit Infos erhöhen

Neben der Eindämmung von Desinformation will YouTube bei den EU-Wahlen auch die politische Beteiligung stärken. Unter dem Motto "Supporting the European Parliamentary Elections" will man Nutzern gezielt Inhalte wie Informationen zu den Kandidaten, zum Wahlsystem und den Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Nutzerinnen und Nutzer sollen auch mit Einschaltungen daran erinnert werden, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Weiters habe man vor, "vertrauensvolle Quellen" in den Vordergrund zu stellen. Sie werden bei Suchanfragen eher angezeigt, als andere Quellen. Auf Nachfrage betonten YouTube-Vertreter, damit etablierte Medien wie Tageszeitungen und TV-Stationen zu meinen.