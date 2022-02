Russland blockiert angeblich Twitter und Teile von Facebook

Am dritten Tag der russischen Invasion in die Ukraine soll Russland nun den Zugriff auf Social-Media-Plattformen beschränkt haben. Laut NetBlocks soll man aus Russland nicht mehr auf Twitter zugreifen können.

Am Samstagmorgen habe man bei allen großen Rundfunkbetreibern massive Ausfälle festgestellt. Die Twitter-Sperre wurde auch von Journalist*innen in Russland bestätigt. Über einen VPN sei Twitter aber noch erreichbar. In der Ukraine soll Twitter weiterhin funktionieren.