“Sascha Lobo hat den Nagel auf den Kopf getroffen”

Für Maximilian Schubert, Generalsekretär des Verbandes der österreichischen Internet-Provider (ISPA); ist Lobos “Kränkung” durchaus eine wichtige. “Man denke nur an Kopernikus, Darwin oder Freud - es gab in der Geschichte immer wieder diese Kränkungen der Menschheit. Doch jede dieser Niederlagen hat uns weitergebracht”, sagt Schubert. Vor diesem Hintergrund sehe er Lobos Analyse also durchaus positiv, weil dadurch eine wichtige Diskussion in Gang komme, die die Entwicklung des Internets weiterbringen könne.

“Jedenfalls ist jetzt auch die Politik in Österreich gefordert. Es kann nicht sein, dass die Agenden von IKT und digitaler Ökonomie zwischen mehreren Ministerien aufgeteilt sind”, kritisiert Schubert. Auch in Sachen Vorratsdatenspeicherung sieht der ISPA-Generalsekretär Handlungsbedarf. “Wir wollen auch, dass das Internet endlich nicht mehr nur so als Querschnittsmaterie nebenbei behandelt wird, die ISPA will einen fixen Zuständigen für netzpolitische Themen”, so Schubert.