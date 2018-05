Satire-Aktion gegen rechten Hass: Böhmermann will Netz zurückerobern

"Größer als erwartet"

Ein Recherche-Team von "Funk" schleuste sich in diesem Film bei dem rechtsextremen Netzwerk " Reconquista Germanica" ein und zeigte, wie diese Troll-Netzwerke funktionieren und welche Ziele sie verfolgen. Das Recherche-Team versuchte auch, den Trollen mit einem Love-Storm etwas entgegenzusetzen.



„Reconquista Internet“ will den öffentlichen Raum im Netz nun zurückerobern – mit „Liebe und Vernunft“. Gestartet hatte Böhmermann die Aktion in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“. Zur re:publica schwankten die Nutzer-Zahlen derjenigen, die sich auf dem dazugehörigen Discord-Server angemeldet hatten, zwischen 48.000 und 51.000 Nutzern. „Ich habe aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung ins Leben gerufen“, so Böhmermann.



Eine „Liebes-Troll-Armee“ mag Böhmermann aber nicht erschaffen haben. „Ich dachte nicht, dass das so groß wird. Aber wir sind viele, die das technisch betreuen. Ich bin nicht einer, der 50.000 Leuten Befehle erteilt. Das ist eingebunden in eine demokratische, aber nicht ganz transparente Entwicklung“, so der TV-Moderator, der im re:publica-Talk zugibt, mit seiner Arbeit als Satiriker auch selbst „bewusst Hass zu produzieren“. „Wir wissen meistens ganz genau, was wir machen. Wenn wir Hass produzieren, machen wir das professionell und mit Ziel. Das vereint uns mit den rechten Trollen“, so Böhmermann.