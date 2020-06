Studie: Facebook verletzt europäisches Verbraucherrecht

Vor allem der Mangel an Freiheit wird heftig kritisiert. So werde man als Facebook-Nutzer automatisch ständig überwacht. Das sei so nicht zulässig, da man eigentlich ausdrücklich seine Zustimmung erteilen müsste. Auch die App, die stets Standortdaten sammelt, wird kritisiert. Das lässt sich nur verhindern, wenn die Standortbestimmung am Gerät deaktiviert wird. Der Löschvorgang sei zudem nur eingeschränkt möglich. Ein Profil sei danach zwar nicht mehr sichtbar, Facebook behalte sich die Daten aber weiterhin.