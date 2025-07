TikTok steht unter Spionageverdacht, weil dem Eigentümer ByteDance Nähe zur chinesischen Regierung vorgeworfen wird. Außerdem befürchtet die US-Regierung, dass die App die öffentliche Meinung in den USA beeinflussen könnte.

Im vergangenen Jahr hat der US-Kongress deshalb ein Gesetz verabschiedet, das ByteDance dazu verpflichtet, sein US-Geschäft zu verkaufen. Es ist einen Tag vor Trumps Amtsantritt in Kraft getreten.

Wie bereits vergangene Woche berichtet, dürfte Trump Käufer für TikTok gefunden haben. Dabei handle es sich um eine Gruppe “sehr reicher” Leute, wie der US-Präsident in einem Fox-News-Interview bekannt gab. Nun hat The Information auf Basis anonymer Quellen berichtet, dass der Deal eine neue TikTok-App für die USA vorsehen könnte.

➤ Mehr lesen: US-Präsident Trump: Wir haben einen Käufer für TikTok gefunden

Deal “so ziemlich” abgeschlossen

Im Januar ist das TikTok-Gesetz in Kraft getreten. Trump ließ den Dienst daraufhin für einen Tag in den USA sperren. Bis 19. Jänner hätte die App verkauft oder aus den App-Stores verbannt werden sollen. Diese Frist hat Trump schon zum 3. Mal verlängert.

Da aber nun Käufer gefunden wurden und der Deal “so ziemlich” abgeschlossen sei, wie Reuters berichtet, könnte die Frist diesmal halten. Laut Bloomberg gehören das Technologieunternehmen Oracle und die Investmentfirma Blackstone zu der Käufergruppe, die Trump erst in den kommenden Wochen verkünden will. Laut dem Wall Street Journal hat Oracle in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung getroffen. Im Gegenzug für das Kaufrecht erhalte die Regierung einen Rabatt auf die Cloud-Infrastruktur von 75 Prozent.

ByteDance soll eine Minderheitsbeteiligung behalten. Das würde auch dem US-Gesetz entsprechen.

➤ Mehr lesen: EU-Kommission: TikTok verstößt gegen EU-Recht

Die neue TikTok-App

Damit der Deal zustande kommt, müsse aber die App neu gebaut werden. Das Team von TikTok arbeitet laut The Verge bereits an einer neuen TikTok-App für die USA. Wie diese aussehen könnte, ist noch nicht bekannt. TikTok hat sich dazu noch nicht geäußert.

Sie soll jedenfalls die alte App ablösen und am 5. September veröffentlicht werden. Damit würde Trumps aktuelle Deadline, die bis zum 17. September angesetzt wurde, eingehalten werden. Die alte App soll ab März 2026 nicht mehr funktionieren und aus den App-Stores genommen werden.

Chinesische Regierung muss einverstanden sein

Damit es TikTok weiterhin in den USA gibt, muss auch die chinesische Regierung zustimmen. Trump hat bekannt gegeben, dass die Gespräche dazu am heutigen Montag oder am Dienstag starten sollen.

➤ Mehr lesen: Radikalisierung: So gefährlich ist der TikTok-Algorithmus

Laut Reuters war bereits Anfang des Jahres ein Deal in Arbeit, der die Ausgliederung der US-Aktivitäten von TikTok in ein neues Unternehmen mit Sitz in den USA vorsah. Dieser ist jedoch gescheitert, da China aufgrund der von Trump verhängten hohen Zölle nicht zustimmen wollte.