Urheberrecht: Justizministerium verärgert Internet-Nutzer

Eine Urheberrechtsreform, die über die Umsetzung von EU-Vorgaben hinausgeht, wurde in Österreich in den vergangenen Jahren bereits mehrmals verschoben. Im Justizministerium ist das Thema nun offenbar wieder auf dem Tisch. In den kommenden Wochen sind dazu Gespräche mit Interessensvertretern anberaumt. Themen sind unter anderem die Festplattenabgabe und ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Eingeladen dürften jedoch vorwiegend Vertreter von Rechteverwertern sein. Vertreter aus der Zivilgesellschaft und kritische Stimmen aus der Internet-Wirtschaft seien dabei "explizit nicht erwünscht", teilte die Initiative für Netzfreiheit am Donnerstag unter Berufung auf einen leitenden Mitarbeiter des Ministeriums mit.

Die zivilgesellschaftliche Organisation ruft nun das Justizministerium gemeinsam mit dem Verein für Internet-Benutzer Österreichs (VIBE) und dem Arbeitskreis Vorratsdaten Österreich (AKVorrat) auf, die bevorstehende Reform mit Experten aller Interessensgruppen zu diskutieren und sich "nicht ausschließlich an den Interessen der Rechteverwerter zu orientieren".