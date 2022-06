US-Militär führt Hackerangriffe für die Ukraine durch

Das US-Militär greift in den Cyberkrieg um die Ukraine sowohl defensiv als auch offensiv ein. Laut dem US-General Paul Nakasone führen die Vereinigten Staaten konkret Hackerangriffe für die Ukraine durch, um an diverse Informationen zu gelangen.

Nakasone leitet das Cyber Command des US-Militärs und den Geheimdienst NSA. Ihm zufolge sei kurz vor Kriegsbeginn auch ein Expert*innenteam in der Ukraine gewesen, welches nicht nur Cyberbedrohungen ausfindig gemacht, sondern die Ukraine auch bei der Cyberabwehr unterstützt habe.

Dieses Team wurde im Rahmen der Initiative „Hunt Forward“ (zu Deutsch: „Vorwärtsjagen“), die unter seiner Leitung entwickelt wurde, für fast 90 Tage in die Ukraine entsandt. Kurz vor dem Kriegsbeginn wurden sie wieder abgezogen. Generell werden Spezialist*innen des Cyber Commands im Zuge der Initiative für eine bestimmte Zeit in andere Staaten geschickt, wo sie nach Informationen, wie Spuren von Hackerattacken, in den IT-Netzen "jagen", die für den Geheimdienst hilfreich sein könnten.

Die gesammelten Daten werden in der Folge den jeweiligen Staaten übergeben.

„ Strategisch die Wahrheit sagen “

„Wir haben eine Reihe von Operationen durchgeführt, die das gesamte Spektrum abdecken“, sagt Nakasone gegenüber Sky News. Details über diese Operationen nennt der US-General allerdings nicht. Er untermauerte jedoch, dass sämtliche Aktivitäten im gesetzlichen Rahmen und unter ziviler Kontrolle ausgeführt würden.

Auch betont er, dass es seine Aufgabe sei, dem US-Präsidenten und dem US-Verteidigungsminister „eine Reihe an Optionen“ anzubieten. Was genau darunter zu verstehen ist, wollte er allerdings nicht ausführen. Im Gegensatz zu Russland wollen die USA aber „strategisch die Wahrheit sagen“, so Nakasone.

Besonders Russland wird zunehmend von Cyberangriffen überschwemmt, wie Wladimir Putin unlängst beklagt hat. Dahinter vermutet er ausländische Geheimdienste.