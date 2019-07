Wahlen: Warum man Unterstützungserklärungen nur analog abgeben kann

Aktuelle Positionen der Parteien

An der Position von NEOS hat sich seither nichts geändert, Parteivertreter sprechen sich nach wie vor für die Einführung digitaler Unterstützungserklärungen aus. Auch Grünenchef Werner Kogler zeigte sich kürzlich weitgehend aufgeschlossen gegenüber eines solchen Vorschlags. Zur APA sagte er, die Grünen stünden der Möglichkeit elektronischer Unterstützungserklärungen grundsätzlich offen gegenüber, es müsse aber gewährleistet sein, dass im staatlichen Bereich keine Datensammlung über die UnterstützerInnen politischer Parteien angelegt werden könne.

Bei Jetzt positioniert man sich auf Nachfrage der futurezone klar pro elektronische Methode: „Gerade im Zeitalter der Digitalisierung ist eine rein analog zu leistende Unterstützungserklärung unsinnig. Es ist eine unangebrachte Hürde, um Kleinparteien eine Kandidatur möglichst zu erschweren, und den ‚alten‘ Parteien neue Konkurrenten fernzuhalten. Wir würden eine Änderung begrüßen, so Parteichefin Maria Stern.

Auch seitens der ÖVP gibt es zumindest ein positives Signal in diese Richtung, wenngleich man auf Nachfrage der futurezone nicht darauf eingeht, warum die Partei 2016 den NEOS-Antrag nicht unterstützt hatte. „Wir stehen der Digitalisierung sehr positiv gegenüber. Das werden wir auch in Zukunft fortsetzen. Online-Unterstützungserklärungen können bei Einhaltung aller gegebenen Erfordernisse eine zusätzliche Möglichkeit zur Entbürokratisierung sein und helfen, Behördengänge zu reduzieren”, so ÖVP-Sprecher Jochen Prüller.

"Dass Unterstützungserklärungen für das Antreten bei Nationalratswahlen durch die digitale Signatur ermöglicht werden, wurde als Resultat der Enquetekommission mehr Demokratie in Österreich auch von der SPÖ gefordert”, so SPÖ-Sprecher Lukas Sapper zur futurezone. Auf Nachfrage, warum es in der Vergangenheit dennoch keine Mehrheit für eine Einführung gegeben hat, heißt es: “Es lag damals nicht nur dieses Detailproblem im Bereich Wahlrecht auf dem Tisch, sondern ein umfangreiches Paket, welches jedoch aufgrund der bevorstehenden Nationalratswahl, insbesondere auch durch die Untätigkeit des damaligen Innenministers, der eine große Lösung nicht befürwortete, nicht mehr abgeschlossen werden konnte.” Die SPÖ stehe einer Änderung "äußerst positiv" gegenüber.

Die FPÖ betont auf Nachfrage, dass sie sich 2016 für den von NEOS eingebrachten Antrag auf Durchführung per Handysignatur ausgesprochen habe. An dieser Position habe sich seither nichts geändert. Im Parlament begründete das etwa der Abgeordnete Harald Stefan unter anderem so: “Hier künstlich eine Regelung zu finden und zu sagen, man kann zwar Volksbegehren unter­stützen, nicht aber eine wahlwerbende Partei, das ist für mich sachlich nicht gerechtfer­tigt.”