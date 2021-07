"Warum sollten wir Technologien von Konzernen vertrauen?"

Vor kurzem war Marleen Stikker, die Gründerin der in Amsterdam ansässigen Waag Society, beim Festival Vienna Open in Wien zu Gast, wo sie über Open Design und soziale Innovationen sprach. Die futurezone hat Sticker zum Fairphone, faire Smart Meter und offene Technologien befragt.

Auch das Fairphone, ein Smartphone das soweit wie möglich nach fairen Kriterien produziert wird, ist aus der Waag Society hervorgegangen. Wie hat sich das Projekt entwickelt? Das Fairphone ist als Forschungsprojekt gestartet. Wir wollten die Konflikte um die Rohstoffe aufzeigen und Bewusstsein dafür schaffen. Wir wollten auch die Arbeitsbedingungen, unter denen Smartphones hergestellt werden, verbessern. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es in der sehr komplexen Beschaffungskette Schwierigkeiten gibt, Änderungen durchzusetzen. Uns war klar, dass wir selbst ein Smartphone produzieren müssen, um Veränderungen zu bewirken. Man kann in jedem Glied der Beschaffungskette intervenieren und die Bedingungen verbessern. Das Fairphone wird sicherlich noch nicht unter Bedingungen produziert, die zu hundert Prozent fair sind. Aber wir haben den Anfang gemacht und können es mit jedem Schritt fairer machen.

Sie haben die Waag Society gegründet, die sich mit den sozialen Auswirkungen von Technologien beschäftigt. Welche Fragen stellen Sie an Technologien? Die zentrale Frage, die wir bei unseren Projekten stellen, ist ob sie es einem Individuum ermöglichen, souverän zu sein. Systeme sollten auch so konzipiert sein, dass sie den Leuten die Möglichkeit geben, etwas zur Gesellschaft beizutragen und respektiert zu werden. Wir wollen auch, dass Leute, das in ihnen steckende Potenzial verwirklichen können und Teil einer Erzählung werden, in der sie sich wiederfinden können.

Es wird ein bisschen darüber diskutiert. Es gibt eine kleine Debatte. Ich hätte mir erwartet, dass sie größer ist. Eigentlich sollte jetzt eine kopernikanische Wende stattfinden. Immerhin werden Fragen aufgeworfen und es ist vielleicht nicht mehr so selbstverständlich, dass unsere Daten einfach verwendet werden, ohne das wir gefragt werden. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, wasbewirken.geben Regeln vor. In unserer Gesellschaft neigen wir aber dazu, sie als etwas Neutrales zu betrachten.

Rechnet sich das Fairphone eigentlich? Fairphone ist ein Spin-off der Waag Society, aber es ist eine unabhängige Gesellschaft. Das Geschäftsmodell sieht den Verkauf von 25.000 Fairphones vor, damit sich das Projekt rechnet. Bisher wurden 19.000 Stück verkauft. Es gibt ein großes Potenzial. Fairphone muss aber nicht an die Börse gehen. Es steckt kein Risikokapital in dem Unternehmen. Der Start wurde über Crowdfunding und soziale Investoren finanziert. Uns geht es darum, dass das Projekt soziale Auswirkungen und ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat.

Sie haben in den Niederlanden vor kurzem die Initiative Fair Meter gestartet, die sich dafür einsetzt, Smart Meter oder intelligent Stromzähler, wie sie in der EU in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen sollen, nachhaltig zu gestalten.

Eine EU-Richtlinie sieht vor, dass Smart Meter bis 2020 in fast allen Haushalten eingeführt werden sollen. Damit wird der Energieverbrauch gemessen und die Daten an die Stromkonzerne weitergeleitet. Viele Leute glauben, dass sie ein Geschenk bekommen und sind sich nicht bewusst, dass sie für diese Geräte bezahlen müssen. Uns geht es, analog zum Fairphone, um die Frage, ob diese Geräte nachhaltig produziert werden können. Offen ist aber auch, wem die Daten gehören. Warum sollen meine Daten in komplexe Systeme gespeist werden, denen ich nicht vertraue? Solche Systeme können auch angegriffen werden. Es sollte nicht normal sein, dass solche detaillierten Daten zum Stromverbrauch aus jedem Haushalt ausgelesen werden. Die Frage ist, ob das ein fairer Umgang mit unseren Daten ist.

Was ist Ihre Antwort?

Die Leute sollten die Kontrolle über ihre Daten behalten und sie sollten selbst darüber bestimmen können, mit wem sie ihre Daten Teilen. Im Falle der Smart Meter wurde diese Entscheidung aber bereits getroffen. Den Leuten wird gesagt, dass Smart Meter dabei helfen, den Energieverbrauch zu reduzieren, weil sie mehr über ihren Verbrauch wissen und so ihr Verhalten anpassen können. Dazu muss ich aber meine Daten nicht an ein Energieunternehmen weiterleiten. Auch für die Energieunternehmen ist es nicht notwendig, detailliert zu wissen, wofür in welchem Haushalt wieviel Strom verbraucht wird, um die Versorgung sicherzustellen.