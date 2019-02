Wie viel die Smart-Meter-Umstellung wirklich kostet und wer sie zahlt

Zukünftige Sparmöglichkeiten

Selbst für kleine Haushalte gäbe es in Zukunft Szenarien, bei denen diese von digitalen Zählern profitieren könnten, etwa in Kombination mit Batteriespeichern. „Kleine Batteriespeicher können neben der Erhöhung des Eigenverbrauchs bei Erzeugung, der Nutzung von Zeiten niedriger Energiepreise, oder beispielsweise als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verwendet werden, Regel- oder Ausgleichsenergie bereitzustellen“, sagt Kammerdiener. Dabei handelt es sich um jene Energie, die zum kurzfristigen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch erforderlich ist, z.B. zum Ausgleich von Prognoseabweichungen, und die höhere Preise als an anderen Energiemärkten gehandelte Energie hat, bzw. für deren Bezug zeitweise sogar eine Vergütung erfolgt. „Wenn dieser Markt funktioniert, führt das zu sinkenden Preisen. Es könnten zeitweise sogar Einnahmen für die Endkunden möglich werden“, so Kammerdiener. Und damit dieser Markt funktioniere, könne die E-Control regulierend eingreifen.

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass es auch zu Zeiteinsparungen komme, weil Kunden nicht mehr einmal pro Jahr einen halben Tag Urlaub nehmen müssen, weil der Netzbetreiber zu Hause den Strom ablesen komme, so Kammerdiener. Auch die Selbstablesung wird durch den Smart Meter obsolet, weil die Daten künftig aus der Ferne abgerufen werden können.

Die Frage, die am Ende allerdings sehr wohl bleibt, ist: Bringen Smart Meter damit den Netzbetreibern und Lieferanten nicht doch mehr, als den einzelnen Konsumenten? „Kunden können künftig auch von smarten Tarifen bei verschiedenen Lieferanten profitieren. Da wird es sicherlich bald mehr geben. Bei einem Ausrollungsgrad von rund 18 Prozent ist da noch nicht so viel Volumen dahinter, doch das Angebot wird steigen.“