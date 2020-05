Wiener NSA-Abhörstationen offenbar miteinander vernetzt

Demnach bestehe zwischen den US-Abhörhäuschen, NSA-Villa, US-Botschaft und IZD-Tower, eine gute Sichtverbindung. Die britische Botschaft sei nur vom IZD-Tower aus sichtbar. Diese Sichtverbindungen würden breitbandige Richtfunkstrecken problemlos auch mit kleinen Schüsseln ermöglichen.

Das Mobilfunküberwachungsnetz über Wien soll der flächendeckenden und permanenten Sammlung von Metadaten, wie etwa Standort- bzw. Bewegungsdaten, IMSI- und IMEI-Nummer von SIM-Karten und Endgeräten, dienen. Diese Daten werden offenbar nahezu in Echtzeit per Richtfunkstrecken an eine zentrale Auswertungsstelle übertragen. Dafür komme aller Wahrscheinlichkeit nach nur die Villa in Pötzleinsdorf in Frage.