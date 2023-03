114 Meter lange Superyacht mit Wasserstoffantrieb tankt Methanol

Der Preis für das Schiff wird auf über 350 Millionen US-Dollar geschätzt. Käufer ist ein japanischer Milliardär . Gerüchten zufolge soll es sich um Yusaku Maezawa handeln. Der Internet-Modehändler hat in Technologiekreisen bereits Bekanntheit erlangt, weil er schon bald samt Gästen mit einem der ersten SpaceX Starship -Raumschiffe zum Mond reisen will.

Methanol leichter zu lagern

Angetrieben wird Projekt Cosmos von Elektromotoren, die ihren Strom von Brennstoffzellen beziehen. Diese wiederum laufen mit Wasserstoff, der in Form von Methanol auf dem Schiff gelagert wird. Methanol kann in flüssiger Form genauso wie Diesel gelagert werden und verursacht somit wesentlich weniger Aufwand als Wasserstoff, das entweder gasförmig mit Hochdruck oder flüssig und tiefgekühlt gelagert wird.

Methanol wird durch die Verbindung von Wasserstoff und Kohlendioxid erzeugt. In so genannten Methanol-Reformern kann die Substanz wieder in Wasserstoff und CO2 zerlegt werden. In speziellen Brennstoffzellen könnte Methanol aber auch direkt zur Stromerzeugung verwendet werden.