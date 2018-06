4ePerformance: Schaeffler baut Elektroauto mit 1200 PS

Schaeffler tritt gemeinsam mit Audi und dem deutschen Unternehmen Abt Sportsline in der Formel E an. Das Team „Audi Sport ABT Schaeffler“ belegte in den vergangenen drei Saisonen den zweiten Platz in der Teamwertung. Die im Konzeptfahrzeug verwendeten Elektromotoren kamen in der Saison 2016/17 bei Fahrer Lucas di Grassi zum Einsatz, in der der Brasilianer den Titel gewinnen konnte.

In sieben Sekunden von 0 auf 200 km/h

Der „4ePerformance“ soll in unter sieben Sekunden von 0 auf 200 km/h beschleunigen, die Elektromotoren sind über ein Stirnradgetriebe direkt an die einzelnen Räder angebunden. Je zwei Motoren teilen sich ein Getriebegehäuse, sodass die Räder einzeln angesteuert und das Antriebsmoment individuell angepasst werden kann.