A1 Smart N9 im Test: Geschenkt ist noch zu teuer

Das Smartphone setzt auf einen 18:9-Bildschirm, weswegen es trotz der relativ großen Bildschirmdiagonale (5,5 Zoll) mit 68,8 Millimeter relativ schmal ist. So ließ es sich im Test problemlos mit einer Hand bedienen, auch die obere Bildschirmhälfte ist gut mit dem Daumen erreichbar. Auch der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ließ sich gut mit dem Zeigefinger erreichen und erkannte diesen meist zuverlässig.

Beim Bildschirm setzt man auf ein 5,5 Zoll großes IPS-LC-Panel, das mit 1440 mal 720 Pixel auflöst. Die Auflösung ist mehr als ausreichend, um Bilder scharf darzustellen, einzelne Pixel lassen sich nicht mit dem freien Auge erkennen. Auch die Helligkeit fiel überraschend gut aus, auch an besonders hellen Tagen konnte der Bildschirminhalt noch gut abgelesen werden. Umso stärker fiel jedoch der Kontrast aus, wenn man das Gerät neigte. Bereits leicht zur Seite gekippt erscheint der Bildschirm nur mehr halb so hell wie zuvor, aus besonders steilen Winkeln ist der Bildschirminhalt nur mehr teilweise erkennbar. Eine Farbverfälschung ließ sich nicht erkennen, der Bildschirm neigte aber eher zu kalten Farben. Im Gegensatz zu anderen Herstellern ist es leider nicht möglich, die Farbtemperatur in den Einstellungen anzupassen.

Schneckentempo

Das wohl größte Manko des Smart N9 ist dessen SoC (System on a Chip). Der Mediatek MT6739 ist ein Einsteiger-Chip aus dem Vorjahr, der vorwiegend in Budget-Smartphones, wie dem HTC Desire 12, dem Alcatel 3 oder Huaweis Y5 Prime, zum Einsatz kam. Die vier verbauten CPU-Kerne nach Cortex-A53-Architektur sind mit je 1,28 GHz getaktet und bekommen zwei Gigabyte an Arbeitsspeicher zur Seite gestellt. Damit ließe sich theoretisch arbeiten, im Test kam das Smartphone aber des Öfteren ins Stottern.

Die ersten Probleme zeigten sich bereits in den Benchmarks. Obwohl die verbaute GPU und das installierte Android 8.1 Vulkan unterstützen, konnte 3DMark nur mit OpenGL ausgeführt werden. Die Ergebnisse waren mehr als ernüchternd: Magere 81 Punkte kamen in mehreren Durchläufen zusammen. Üblicherweise erreichen hier bereits Mittelklasse-Geräte vierstellige Ergebnisse. Wirft man einen Blick auf die technischen Daten der verbauten GPU, der knapp eineinhalb Jahre alten PowerVR GE8100, überrascht das nicht.

Mit einer Füllrate von rund 0,5 Gigapixel pro Sekunde erreicht man das Leistungsniveau des mittlerweile fast acht Jahre alten Adreno 220. Auch in anderen GPU-lastigen Benchmarks zeigte sich ein ähnliches Bild. BaseMark war geradezu rekordverdächtig langsam und erzielte in einem mehrstündigen Durchlauf magere 28 Punkte. An 3D-Spiele war nicht zu denken. PUBG Mobile ließ sich beispielsweise zwar starten, doch selbst auf den niedrigsten Grafikeinstellungen verkam das Spiel zum Daumenkino - das zudem nicht einmal die Spielermodelle anzeigte, sondern lediglich deren Haare.

Während derartige Benchmarks meist kaum Aussagekraft für den Alltag haben, sieht das beim Smart N9 anders aus. Die Leistung des Smartphones brach des Öfteren dermaßen stark ein, dass selbst vermeintlich einfache Aufgaben, wie das Öffnen einer App, Scrollen im Browser oder das Herunterziehen der Benachrichtigungsleiste mit starkem Ruckeln verbunden waren. Obwohl diese Einbrüche lediglich sporadisch auftraten, hinterließen sie einen fahlen Beigeschmack und erschwerten die Bedienung. Das rasche Navigieren durch eine App wird so stark erschwert, denn ein falscher, intuitiver Tastendruck könnte bereits eine unerwünschte Aktion auslösen. Eine problematische Drittanbieter-App konnte als Verursacher ausgeschlossen werden, denn die Probleme traten auch auf, wenn das Smartphone im Werkszustand benutzt wurde.

3DMark (Sling Shot Extreme, v2.0.4580 - OpenGL): 81 Punkte

PCMark (v2.0): 2861 Punkte

AnTuTu (v7.0.9): 37.968 Punkte

AndroBench 5 (sequenzielles Lesen/Schreiben): 241,15/47,66 MB/s

BaseMark ES 3.1 (v1.0.7): 28 Punkte

GeekBench (v4.2, Single-Core/Multi-Core): 580/1651 Punkte

Eine weitere Enttäuschung: Der Speicher. Von den 16 Gigabyte an internem Speicher lassen sich lediglich 7,7 Gigabyte frei nutzen. Hier dürfte wohl veralteter eMMC-5.0-Speicher zum Einsatz kommen. Denn während die Lesegeschwindigkeit mit rund 240 MB/s solide ausfiel, konnte beim sequenziellen Schreiben die Marke von 50 MB/s nie geknackt werden. Selbst günstige microSD-Karten können hier mehr Bandbreite bieten. Offiziell werden laut Hersteller bis zu 32 Gigabyte an Zusatzspeicher unterstützt. Der Arbeitsspeicher erwies sich kurioserweise fast nie als Flaschenhals, auch wenn das Betriebssystem und damit verknüpfte Google-Apps meist die Hälfte davon belegten.

Ein kleiner Silberstreif am Horizont: Das Modem des SoC unterstützt LTE-Cat4 und somit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s. Die Videowiedergabe war ebenfalls mit Full-HD-Qualität problemlos möglich, bei 4K-Videos ging der Chip jedoch in die Knie. Der Lautsprecher verrichtet seine Arbeit jedoch gut, die Wiedergabe ist klar und überraschend laut möglich.

Obwohl die niedrig getakteten CPU-Kerne relativ wenig Energie benötigen, war die Akkulaufzeit des Smart N9 eher durchschnittlich. Das Smartphone hielt mit einer Akkuladung rund einen Tag problemlos durch, spätestens am nächsten Morgen sollte es jedoch an das Netzteil angeschlossen werden. Schnellladen wird nicht unterstützt, der 2900-mAh-Akku ist in etwas mehr als zwei Stunden vollständig gefüllt.

Pures Android

Laut A1 sei man an der Anpassung der Software beteiligt gewesen. Im Test konnten aber fast keinerlei Anpassungen entdeckt werden: Es handelt sich einfach um ein fast unverändertes Android 8.1. Das Positive daran: Es sind nur eine Handvoll Apps installiert, wobei es sich ausschließlich um Google-Apps handelt. Die Auswahl ist beschränkt, aber so wird der Nutzer zumindest nicht mit einer Flut an unnötigen Apps überfordert. Wie bei Samsung und Huawei wurde ein “Smart Manager” in die Einstellungen integriert, in dem Energiesparmodi, Speicherverbrauch und Hintergrundaktivitäten von Apps verwaltet werden können.

Da es sich um eine nahezu unveränderte Version von Android handelt, dürfte es für A1 tatsächlich relativ einfach möglich sein, Updates an den Nutzer weiterzugeben. Auch bei den Sicherheitsupdates ist man mit dem Juni-Update relativ aktuell unterwegs. Dennoch ist unklar, ob das auch langfristig so bleiben wird, zu konkreten Aussagen ließ man sich auch auf Anfrage nicht hinreißen.