Abo für mehr PS: VW brüskiert mit neuem Bezahlmodell

Britische Kundinnen und Kunden müssen monatlich zahlen, um die volle Leistung ihrer E-Autos nutzen zu können.

Der deutsche Autokonzern VW hat in Großbritannien ein Abo-Modell eingeführt, mit dem Kundinnen und Kunden die PS ihrer E-Autos erhöhen können, wie Auto Express berichtet. Betroffen sind die Modelle ID.3 Pro und Pro S.

Das optionale Upgrade kostet 16,50 britische Pfund (ca. 19 Euro) im Monat oder 165 britische Pfund (ca. 190 Euro) jährlich. Für 649 britische Pfund (ca. 752 Euro) kann man ein Abo auf Lebensdauer abschließen – fast so, als würde man die Motorleistung von vornherein mitkaufen.

27 PS mehr

Durch das Abo hat das E-Auto plötzlich 27 PS mehr. Die Reichweite werde dadurch nicht eingeschränkt.

In einem Statement von VW heißt es, dass es nichts neues sei, mehr Leistung zu einem höheren Listenpreis anzubieten: „Wenn Kunden ein noch sportlicheres Fahrerlebnis wünschen, haben sie jetzt während der Lebensdauer des Fahrzeugs die Möglichkeit dazu, anstatt sich von Anfang an auf einen höheren Kaufpreis festzulegen.“

➤ Mehr lesen: Abogebühr für Sitzheizung: BMW macht Rückzieher

VW ist nicht der einzige Autobauer, der seine Kundinnen und Kunden mit Abos zur Kasse bittet, um die volle Leistung ihrer Fahrzeuge ausschöpfen zu können. BMW bot etwa 2022 ein Abo für Sitz- und Lenkradheizungen an. Wegen geringer Akzeptanz wurde dies jedoch wieder abgeschafft.