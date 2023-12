So schlägt sich das Google Pixel 8 Pro im Akku-Test

Erst am vergangenen Wochenende wurden die Akku-Testergebnisse vom iPhone 15 Pro Max veröffentlicht. Demnach erreicht das Apple-Flaggschiff nur den 29. Platz, was hauptsächlich an einem Manko liegt (mehr dazu, siehe hier).

Nun haben die renommierten Tester*innen von DxOMark das Resultat des Google Pixel 8 Pro online gestellt. Und die fallen wenig schmeichelhaft aus. So schafft es das Google-Spitzengerät beim Akku nicht mal unter die besten 100 Smartphones.

Gelobt wird die Leistung der Batterie beim Video-Streaming und Gaming. Auch bei der GPS-Nutzung kommt es gut weg. Weil das Pixel-Handy aber bei zahlreichen anderen Kategorien zum Teil weit hinter der Konkurrenz liegt, ist der Grund, warum es nur auf dem 104. Rang landet.

