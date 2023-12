iPhone 15 Pro Max fällt auf Akku-Rangliste weit zurück

Der Akku des Apple-Spitzengerätes hat positive Seiten, enttäuscht aber in einem Bereich komplett.

In dem umfangreichen Testszenario schafft es das iPhone 15 Pro Max in der Akku-Kategorie mit 134 Punkten nur auf 29. Platz . Das ist um einen Punkt besser als das Vorjahresgerät, aber 2 Punkte schlechter als das iPhone 13 Pro Max, das auf dem 19. Platz liegt.

Bei der iPhone-Präsentation im September war es schon ziemlich auffällig . Apple hat nämlich zum ersten Mal die Verbesserungen bei der Akku-Laufzeit nicht wirklich erwähnt. In den Jahren zuvor kam der gesteigerten Energieeffizienz regelmäßig große Aufmerksamkeit zu.

Gelobt wird in dem Fazit, dass der Akku des 15 Pro Max vergleichsweise lange durchhält und dass die Energieeffizienz aller Komponenten gut aufeinander abgestimmt ist. Auch die Effizienz beim kabellosen Laden kommt gut weg.

Der große Nachteil

Der Hauptgrund, warum das iPhone derart abgeschlagen ist, liegt an der schwachen Ladeleistung. Mit einem 30-Watt-Netzteil kam das Smartphone nicht über eine Ladeleistung von 27 Watt hinaus, was in einer überdurchschnittlich langen Ladedauer resultiert.

Im Vergleich zu Geräten, die eine Ladeleistung von 100 Watt und mehr aufweisen, lässt das iPhone in diesem Bereich viele Punkte liegen. Laut DoXMark ist die niedrige Leistung aber der einzige große Kritikpunkt beim Akku des iPhone 15 Pro Max.