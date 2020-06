Alcatel Onetouch Watch: Runde Smartwatch um 150 Euro

Optisch erinnert die Alcatel-Smartwatch an Motorolas Moto 360. Das 1,22 Zoll große Display reicht jedoch nicht bis zum Rand, rund um den Bildschirm ist ein recht breites Ziffernblatt angebracht. Leider hat Alcatel den unschönen schwarzen Balken, an der unteren Spitze des Displays, von der Moto 360 übernommen. Dieser ist breiter als bei der Moto 360 und nimmt 36 Pixel Höhe ein. Die Größe des Balkens hat einen Grund: Darunter befindet sich der Home-Button, mit dem der Benutzer jederzeit in das Hauptmenü gelangt.