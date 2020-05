Smartwatches im Vergleich: So schlägt sich die Apple Watch

Eine Smartwatch soll zukünftig nicht nur Gadget, sondern auch Mode-Accessoires sein. Wer ein aktuelles Android-Smartphone nutzt, kann zwischen Smartwatches mit rundem Display oder eckigem Display wählen und wenn eckig dann flach oder gebogen. Bei einigen Modellen, wie der Motorola Moto 360 und Pebble (hier gehts zum Test) werden Gehäuse in mehreren Farbvarianten angeboten. Die Pebble, Moto 360, Asus Zenwatch (hier gehts Hands-On) und LG G Watch R sind mit den meisten 22mm-Armbändern kompatibel und können so auch nach dem Kauf noch optisch angepasst werden.

Apple wird die Watch in zwei Größen (Gehäuselänge 38 und 42mm) in je drei Edition und mehreren Farben anbieten. Die normale Watch hat einen Edelstahlrahmen in Silber oder Schwarz, das Display wird von Saphirglas geschützt. Zur Wahl stehen drei Armbänder, die einen Apple-Watch-eigenen Verschluss haben. Dadurch schließen sie optisch zwar bündig mit dem Gehäuse ab, sind aber nicht kompatibel zu 22mm-Armbändern. Es ist denkbar, dass Apple oder ein Dritthersteller passende Adapter anbieten werden.

Die Watch Sport ist die günstigste Variante. Sie hat ein Aluminium-Gehäuse in Silber oder Grau, „Ion-X-Glas“ und ein Gummiarmband in fünf verschiedenen Farben. Die Watch Edition ist das Luxusmodell mit einem Gehäuse aus 18 Karat Gold und Saphirglas. Es gibt insgesamt sechs Varianten, in Gelbgold und Roségold mit darauf abgestimmten Leder- oder Gummiarmbändern.