Samsung Gear 2 und Neo im Test: Mehr Smartwatch geht nicht

Für einen schnellen Schnappschuss oder Fotos von Dokumenten reicht die Qualität der Kamera aus. Ihre Stärken spielte die Kamera vor allem dann aus, wenn sie schnell einsatzbereit sein sollte. Annehmbare Aufnahmen von Motiven, die in Bewegung waren, gelangen aber nur selten. Das lag vor allem an der langen Aufnahmeverzögerung, die ein bis zwei Sekunden beträgt. Selbst mit der maximalen Auflösung dürften die vier Gigabyte an internem Speicher nur schwer zu füllen sein, die Gear 2 überträgt aber auf Wunsch die Fotos automatisch nach der Aufnahme an das gekoppelte Smartphone.