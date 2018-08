Alles, was wir über die neuen iPhones wissen

Dass Apple vom traditionell gern genutzten Dienstag für Neuvorstellungen auf den Mittwoch ausweicht, könnte in dem Fall mit dem in den USA weiterhin speziellen Datum zu tun haben. Die Terroranschläge am 11. September sind weiterhin in den Köpfen vieler Amerikaner präsent, weshalb Apple dieses beladene Datum nicht für die iPhone-Vorstellung nutzen dürfte.

Drei neue Modelle

Diverse Quellen berichten seit Wochen davon, dass Apple drei neue iPhones vorstellen wird. Das bestehende iPhone X erhält ein internes Update, bleibt in Form und Aussehen (OLED-Display mit 5,8 Zoll Größe) aber gleich. Darüber hinaus ist ein iPhone X Plus geplant, das ein 6,5-Zoll-OLED-Display haben wird. Die Gehäuse-Größe dürfte mit dem iPhone 8 Plus vergleichbar sein. Durch das rahmenlose Display und den eingesparten Fingerprint-Sensor und Home-Button, der ebenfalls durch FaceID ersetzt wird, wird es das iPhone mit dem größten je produzierten Display sein.